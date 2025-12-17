Newsletter
Mittwoch, Dezember 17, 2025
8.5 C
London
type here...
Subscribe
Telefonbetrüger nutzten Taxiunternehmen in Niederbayern aus: Polizei warnt vor neuen Betrugsmaschen
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Telefonbetrüger nutzten Taxiunternehmen in Niederbayern aus: Polizei warnt vor neuen Betrugsmaschen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Niederbayern häufen sich Fälle dreister Telefonbetrüger, die mit verschiedenen Tricks wie sogenannten Schockanrufen versuchen, ahnungslose Menschen zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen. Dabei ändern die Täter ständig ihre Taktiken und erfinden neue Geschichten, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen.

Betrugsfall trifft Taxiunternehmen

Kürzlich wurde ein besonders hinterhältiger Betrugsfall bekannt. In diesem Fall nutzten die Betrüger die Gutgläubigkeit eines Taxiunternehmens aus. Sie forderten das Unternehmen auf, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände abholen und an einen bestimmten Ort bringen zu lassen, ohne dass die Beteiligten die betrügerischen Absichten bemerkten.

Polizei gibt Verhaltenstipps

Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt vor solchen betrügerischen Machenschaften und gibt wichtige Verhaltenstipps: Seien Sie besonders vorsichtig bei ungewöhnlichen Transportaufträgen, insbesondere wenn es um hohe Geldsummen oder Wertgegenstände geht. Prüfen Sie in solchen Fällen die Identität und den Hintergrund der Auftraggeber genau. Lehnen Sie Aufträge ab, die Ihnen verdächtig erscheinen oder bei denen Sie ein ungutes Gefühl haben. Melden Sie verdächtige Anfragen sofort der Polizei.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Politik & Wirtschaft

Forsa: SPD fällt wieder auf Allzeittief

0
In der von Forsa gemessenen politischen Stimmung zeigt sich...
Polizei & Co

Brandtstiftung im Hotelturm Augsburg? Polizei ermittelt Tatverdächtigen

0
Antonsviertel – Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es zu einem...

Neueste Artikel