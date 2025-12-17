Telefonbetrüger nutzten Taxiunternehmen in Niederbayern aus: Polizei warnt vor neuen Betrugsmaschen

In Niederbayern häufen sich Fälle dreister Telefonbetrüger, die mit verschiedenen Tricks wie sogenannten Schockanrufen versuchen, ahnungslose Menschen zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen. Dabei ändern die Täter ständig ihre Taktiken und erfinden neue Geschichten, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen.

Betrugsfall trifft Taxiunternehmen

Kürzlich wurde ein besonders hinterhältiger Betrugsfall bekannt. In diesem Fall nutzten die Betrüger die Gutgläubigkeit eines Taxiunternehmens aus. Sie forderten das Unternehmen auf, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände abholen und an einen bestimmten Ort bringen zu lassen, ohne dass die Beteiligten die betrügerischen Absichten bemerkten.

Polizei gibt Verhaltenstipps

Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt vor solchen betrügerischen Machenschaften und gibt wichtige Verhaltenstipps: Seien Sie besonders vorsichtig bei ungewöhnlichen Transportaufträgen, insbesondere wenn es um hohe Geldsummen oder Wertgegenstände geht. Prüfen Sie in solchen Fällen die Identität und den Hintergrund der Auftraggeber genau. Lehnen Sie Aufträge ab, die Ihnen verdächtig erscheinen oder bei denen Sie ein ungutes Gefühl haben. Melden Sie verdächtige Anfragen sofort der Polizei.