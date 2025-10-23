Newsletter
Telefonbetrug: 83-jährige Burgebracherin um sechsstelligen Betrag gebracht, Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Telefonbetrug: 83-jährige Burgebracherin um sechsstelligen Betrag gebracht, Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BURGEBRACH, LKR. BAMBERG – Am Mittwoch fiel eine 83-jährige Frau in Burgebrach einem Telefonbetrug zum Opfer und verlor dabei einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht nun nach Zeugen.

Betrügerin gibt sich als Polizistin aus

In der Mittagszeit wurde die Rentnerin von einer Betrügerin angerufen, die sich als Polizistin ausgab und eine schockierende Geschichte erzählte. Laut der angeblichen Beamtin hatte die Tochter der Seniorin bei einem Unfall tödlichen Schaden verursacht. Nur durch die Zahlung einer hohen “Kaution” könne eine Haft abgewendet werden. Die Betrogene folgte den Anweisungen und bereitete ein Kuvert mit Bargeld vor, beschriftete es mit einem falschen Aktenzeichen und wurde am Telefon dazu angewiesen, Kontonummer und Geldscheinnummern anzugeben. Offenbar diente dies dazu, Zeit zu überbrücken, bis die Abholerin vor Ort war.

Geldübergabe und Beschreibung der Täterin

Kurze Zeit später erschien eine Frau an der Haustür der Seniorin im Neuwiesenweg und nahm das Kuvert mit einem niedrigen sechsstelligen Betrag entgegen. Der Betrug flog gegen 15 Uhr auf, aber zu diesem Zeitpunkt war die Abholerin bereits entkommen.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

  • zirka 170 Zentimeter groß
  • zirka 25 Jahre alt
  • sprach akzentfrei Deutsch
  • hatte blondes, kurzes Haar
  • trug einen grauen Pullover oder Mantel sowie einen weißen Schal
  • vermutlich ein Muttermal auf der Stirn

Polizei bittet um Zeugenaussagen

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe: Wer hat zwischen 12 Uhr und 14.45 Uhr im Neuwiesenweg in Burgebrach oder in der Umgebung die beschriebene Frau gesehen oder kann andere sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.

So schützen Sie sich vor Telefonbetrug

Die Polizei Oberfranken warnt eindringlich:

  • Die Polizei fordert nie Bargeld am Telefon.
  • Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen: Legen Sie auf, kontaktieren Sie Ihre Angehörigen direkt und wählen Sie im Zweifel die 110.
  • Am Telefon werden keine Kontonummern oder Geldscheinnummern von der Polizei erfragt.
  • Polizisten holen kein Geld an der Haustür ab.

Weitere Informationen zum Schutz finden Sie in der Präventionskampagne „NichtMitMeinerOma #NMMO“ der oberfränkischen Polizei: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/088210/index.html

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

