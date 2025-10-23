Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
Telekom-Tochter spendet für neuen Ballsaal des Weißen Hauses

Die US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, will Geld für Donald Trumps umstrittenen neuen Ballsaal-Anbau für das Weißen Haus spenden. “Mit dieser Investition unterstützen wir die Modernisierung des Weißen Hauses”, teilte T-Mobile dem “Handelsblatt” (Freitagausgabe) mit.

Telekom-Tochter Spendet Für Neuen Ballsaal Des Weißen HausesWeißes Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Spende sei eine “Ehre”. Finanziert würden die Maßnahmen über einen Fonds, der sich der Restaurierung und Erhaltung historischer Gebäude in Washington widmet. Das Unternehmen wollte sich auf Nachfrage nicht zur konkreten Höhe der Spendensumme äußern. Die Firma bestätigte, dass Führungskräfte an einem Spenden-Dinner am 15. Oktober teilgenommen haben.

Das Weiße Haus hat in dieser Woche mit Abrissarbeiten am Ostflügel des Präsidentensitzes begonnen, um Platz für die Errichtung eines rund 8.000 Quadratmeter großen Ballsaals zu schaffen. Der Neubau gilt als persönliches Lieblingsprojekt von US-Präsident Donald Trump. Er hatte angekündigt, dass das Projekt vollständig von ihm selbst sowie privaten Spendern finanziert werde, um die US-Steuerzahler nicht zu belasten. “Die Regierung zahlt absolut gar nichts”, sagte Trump am Mittwoch.

