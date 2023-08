Tennis | Beim ATP Challenger-Turnier Schwaben Open geht es in Augsburg um einige Weltranglistenpunkte

Nach drei Jahren Corona-Pause hat das lange Warten endlich ein Ende und die Schwaben Open im Tennis öffnen wieder ihre Pforten. Das ATP Challenger-Turnier der Kategorie 50, gleichbedeutend mit der Anzahl an Weltranglistenpunkten für den späteren Turniersieger, ist mit einem Gesamtpreisgeld von 36.000 Euro dotiert und startet am Sonntag (20.08.2023) mit dem Qualifikations-Wettbewerb.





Besonders großer Unterstützung durch das heimische Publikum auf dem Centre Court werden sich mit Luca Wiedenmann und Constantin Frantzen die beiden Lokalmatadoren erfreuen, die mit ihren starken Leistungen maßgeblichen Anteil an der Vize-Meisterschaft des ausrichtenden TC Augsburg Siebentisch in der 2. Bundesliga hatten. Der 25-jährige Wiedenmann (3. Match nach 10 Uhr) trifft in seiner Partie auf den ehemaligen College-Spieler Hady Habib, der zusammen mit Hauptfeld-Spieler Benjamin Hassan im Davis Cup für den Libanon antritt. Mit TennisBase-Profi Daniel Masur sieht sich der gleichaltrige Frantzen, der vor seiner Ausbildung am US-College ebenfalls in Oberhaching im Internat war, in der einzig innerdeutschen Begegnung gegenüber (4. Match nach 10 Uhr).

Weitere DTB-Spieler in der Quali



Im 24 Spieler umfassenden Qualifikationsfeld sind insgesamt elf deutsche Spieler im Rennen um die sechs Startplätze im Einzel-Hauptfeld vertreten. Besonders schwere Aufgaben stehen für die DTB-Youngster auf dem Programm. Philip Florig aus Aschaffenburg fordert den topgesetzten Portugiesen Henrique Rocha, während der Pforzheimer David Fix gegen den an Position zwei geführten Tristan Lamasine aus Frankreich aufschlagen wird. Mit Sebastian Prechtel, der als Alternate gerade noch ins Feld gerutscht ist, vertritt ein weiterer Spieler den Bayerischen Tennis-Verband und steht dem italienischen Linkshänder Gianmarco Ferrari gegenüber. Aus der Trainingsgruppe um den momentan verletzten Davis Cup-Spieler Oscar Otte in Mülheim an der Ruhr sind Mats Rosenkranz (gegen den Brasilianer Zannelato) und Mats Moraing (gegen den Italiener Federico Iannaccone) am Start. Den Auftakt am Sonntag macht der ehemalige French Open-Juniorenfinalist Nicola Kuhn aus Ludwigshafen gegen den Rumänen Sebastian Gisa. Ein erfolgreiches Abschneiden im Einzel streben auch die beiden Stuttgarter Doppel-Spezialisten Christoph Negritu, gegen den Italiener Julian Ocleppo, und Hendrik Jebens, der mit Lokalmatador Constantin Frantzen im Doppel-Wettbewerb topgesetzt ist, gegen Sandro Kopp aus Österreich an.







Die Finalrunde der Qualifikation findet am Montag (21.08.2023) statt, an dem auch bereits die ersten Einzel-Begegnungen des Hauptfelds ausgetragen werden.