Tennis | Hassan siegt gegen Masur bei den Schwaben Open in Augsburg – Casanova muss verletzungsbedingt aufgeben

Bei den Tennis Schwaben Open 2023 fanden heute die restlichen Erstrunden-Spiele im Einzel sowie die erste Begegnung im Doppel statt. Lucas Gerch und Marvin Möller schlossen sich ihren DTB-Kollegen Louis Wessels und Timo Stodder an und zogen in die zweite Runde des mit 36.000 Euro dotierten ATP Challenger-Turniers der Kategorie 50 ein.

Besondere Spannung herrschte bei der Auseinandersetzung zwischen den beiden 28-jährigen Davis Cup-Spielern Benjamin Hassan (ATP-Nr. 200), der für die libanesische Heimat seiner Eltern antritt, und Daniel Masur (ATP-Nr. 415), der die deutschen Farben beim Relegationsspiel 2016 gegen Polen in Berlin vertrat. Hassan, der an Position 2 gesetzt war und bereits 2019 bei der Erstausgabe der Schwaben Open teilnahm, startete besser und sicherte sich den ersten Satz mit einer schnellen 4:0-Führung. Im zweiten Satz gelang es TennisBase-Profi Masur, ein Break zu erzielen, musste jedoch die Entscheidung im Tie-Break hinnehmen. Dort gewann Hassan mit 6:2, 7:6 (4) nach 1:33 Stunden. Nach dem Spiel kommentierte der gebürtige Merziger: „Vor dem Match gab es keine großen Geheimnisse, denn wir wissen, wie wir gegeneinander spielen müssen und haben uns auch vor einigen Wochen in der Bundesliga gegenübergestanden. Meine Taktik hat von Anfang an gut funktioniert. Dennoch war es im zweiten Satz eng, da Daniel ein guter Spieler ist und sich dort sehr gewehrt hat.“ In der nächsten Runde wird Hassan auf den 17-jährigen Belgier Gilles Arnaud Bailly treffen, der in der letzten Saison die Finals bei den Junioren-Grand Slam-Turnieren in Melbourne und Paris erreichte und das Jahr als Weltranglistenerster abschloss.

Gerch profitiert von Aufgabe des TCA-Spielers Casanova

Der topgesetzte Hernan Casanova wollte seinen Heimvorteil nutzen und hatte mit seiner makellosen Einzelbilanz einen großen Anteil an der Vize-Meisterschaft des ausrichtenden TC Augsburg in der 2. Bundesliga. Der Argentinier startete furios gegen den Berliner Lucas Gerch (ATP-Nr. 322) und baute seine Führung nach dem Gewinn der ersten drei Spiele auf 4:1 aus. Doch dann machten sich beim 29-jährigen Casanova erste Probleme am Rücken bemerkbar, weshalb er beim Stand von 4:5 aufgeben musste. Der 28-jährige Gerch, der während seiner Ausbildung am US-College für die Oklahoma State University spielte, trifft in der zweiten Runde auf den Tunesier Moez Echargui (ATP-Nr. 299).

Möller feiert Comeback-Sieg

Marvin Möller aus Hamburg bewies großes Stehvermögen bei den erneut hohen Temperaturen. Der 24-jährige drehte nach einem glatt verlorenen ersten Satz das Match komplett und besiegte den an Position 8 gesetzten Spanier Nikolas Sanchez Izquierdo (ATP-Nr. 280) nach knapp zwei Stunden mit 2:6, 6:2, 6:0. In der zweiten Runde wartet auf den Weltranglisten-526. der Brasilianer Nicolas Zanellato (ATP-Nr. 662).

Ejupovic und Negritu verlieren gegen Qualifikanten

Der Qualifikant Zanellato konnte sich gegen den Reutlinger Elmar Ejupovic (ATP-Nr. 292) durchsetzen, obwohl er im zweiten Satz bereits mit einem Satz und einem Break im Rückstand lag. Nach 2:22 Stunden Spielzeit gewann Zanellato schließlich mit 3:6, 6:4, 6:2. Auch der Stuttgarter Christoph Negritu (ATP-Nr. 654) lieferte dem Spanier Oriol Roca Batalla (ATP-Nr. 296) einen harten Kampf. Nach 2:19 Stunden musste sich Negritu jedoch mit 6:2, 6:7 (6), 6:3 geschlagen geben.

Weltmeister-Sohn Burruchaga verliert

Den Auftakt auf dem Centre Court machte Roman Andres Burruchaga (ATP-Nr. 264), der Sohn des Fußball-Weltmeisters Jorge Burruchaga. Er traf auf Carlos Taberner (ATP-Nr. 362), die Nummer 3 des Turniers. Taberner war bereits auf Rang 85 in der Welt platziert und hatte bereits an allen vier Grand Slam-Turnieren teilgenommen. Nach einem nervösen Beginn beider Spieler, bei dem sie jeweils ein Aufschlagsspiel verloren, dominierte der 26-jährige Taberner und gewann den ersten Satz mit fünf gewonnenen Spielen in Folge. Im zweiten Satz spielte der 21-jährige Argentinier besser und führte mit einem Break von 3:1, musste sich aber nach 1:36 Stunden Spielzeit mit 1:6, 4:6 geschlagen geben.

Die Schwaben Open werden am Mittwoch mit den kompletten Begegnungen der zweiten Runde im Einzel-Hauptfeld fortgesetzt. Außerdem finden die restlichen Partien der ersten Runde im Doppel statt, darunter auch das Spiel des topgesetzten Lokalmatadors Constantin Frantzen und seines Partners Hendrik Jebens gegen das libanesische Davis Cup-Doppel Hassan/Habib im „Match of the Day