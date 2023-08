Tennis | Lokalmatador Frantzen ist bei den Schwaben Open schon raus – Montag folgt das Quali-Finale

Durchwegs sonniges Tennis-Wetter mit hohen Temperaturen war heute zum Auftakt der Schwaben Open 2023 auf der Anlage des TC Augsburg Siebentisch geboten. Das ATP Challenger-Turnier der Kategorie 50, das mit 36.000 Euro dotiert ist, startete mit dem Qualifikations-Wettbewerb, in dem noch fünf von den insgesamt elf deutschen Spielern in der morgigen Finalrunde vertreten sind.





Besonders gespannt waren die einheimischen Zuschauer auf die Auftritte der beiden Lokalmatadore Luca Wiedenmann und Constantin Frantzen vom ausrichtenden TC Augsburg Siebentisch. Im Duell der ehemaligen College-Spieler warf der 25-jährige Wiedenmann gegen Hady Habib aus Libanon alles in die Waagschale. Nach Satzrückstand konnte er beim Stand von 3:5 im zweiten Durchgang einen Matchball abwehren und die Entscheidung in den Tie-Break vertagen, wo er nach Abwehr zweier weiterer Matchbälle den Satzausgleich herstellen konnte. Dennoch musste sich der Augsburger dem libanesischen Davis Cup-Spieler letztlich nach 2:19 Stunden Spielzeit mit 3:6, 7:6 (6), 2:6 beugen.



Im „Match of the Day” auf dem Centre Court forderte der gleichaltrige Frantzen mit dem Bückeburger Daniel Masur die ehemalige Nr. 149 der Welt. Nach ausgeglichenem Beginn konnte der 28-jährige Masur beim Stand von 2:2 drei Spiele in Folge gewinnen und den Vorsprung zum Gewinn des ersten Satzes transportieren. Im zweiten Durchgang startete der Wahl-Münchner sofort mit einem Break und spielte das Match mit 6:3, 6:4 in 74 Minuten nach Hause.



Nächster Gegner für den Profi aus der TennisBase Oberhaching wird Mats Moraing aus Mülheim an der Ruhr sein. Der 31-jährige Linkshänder, der mit dem TC Bredeney deutscher Mannschaftsmeister wurde und dabei alle seine Einzel gewinnen konnte, besiegte den Italiener Federico Iannacone in 94 Minuten mit 6:4, 6:2. Sein Team-Kollege Mats Rosenkranz aus der Trainingsgruppe um den momentan verletzten Davis Cup-Spieler Oscar Otte, unterlag dem Brasilianer Nicolas Zanellato nach 75 Minuten mit 6:7 (2), 2:6.

Kuhn fixiert deutsches Duell gegen Negritu



Den Auftakt auf dem Centre Court bestritt Nicola Kuhn gegen den Rumänen Sebastian Gima. Der ehemalige French Open-Junioren-Finalist ließ seinem Gegenüber zu Beginn keine Chance und erhielt nur zu Beginn des zweiten Durchgangs etwas mehr Gegenwehr. Mit drei Spielgewinnen in Folge fixierte der 23-jährige den 6:1, 6:3-Erfolg nach 82 Minuten. In der Finalrunde trifft der Ludwigshafener auf seinen 29-jährigen Landsmann Christoph Negritu. Der Stuttgarter setzte sich mit 6:3, 6:3 gegen Julian Ocleppo aus Italien durch.



Jebens überzeugt auch im Einzel



Mit dem 28-jährigen Hendrik Jebens, der im Doppel auf Weltranglistenposition 86 gelistet ist, steht ein weiterer Spieler aus Stuttgart in der Endrunde um den Einzug ins Hauptfeld. Der ehemalige College-Spieler überzeugte mit seinen kompromisslosen Aufschlägen und behielt gegen den Österreicher Sandro Kopp mit 7:6 (5), 6:2 die Oberhand.



Trotz der erwartet schweren Hürden zeigten die beiden DTB-Youngster David Fix und Philip Florig couragierte Auftritte. Der 18-jährige Fix, der es letzte Woche bei seinem Heim-Turnier im badischen Überlingen erstmals ins Halbfinale eines ITF-Turniers schaffen konnte, startete gegen den an Position 2 gesetzten Tristan Lamasine wie entfesselt, mit dem Gewinn der ersten drei Spiele, und baute die Führung auf 5:2 aus. Danach kam der 30-jährige Franzose immer besser ins Match und konnte den ersten Durchgang noch knapp im Tie-Break für sich entscheiden. Auch im zweiten Satz hatte der junge Pforzheimer noch zahlreiche Möglichkeiten, musste sich aber nach mehr als zwei Stunden Spielzeit mit 6:7 (5), 4:6 geschlagen geben. Gegen den an Nr. 1 gesetzten Portugiesen Henrique Rocha hielt der 19-jährige Florig den ersten Satz komplett offen und servierte beim Stand von 5:4, wo sich beim Aufschlag schon erste Probleme am Rücken zeigten, auf den Satzgewinn. Nach Verlust des ersten Satzes im Tie-Break musste der Aschaffenburger wegen Verletzung aufgeben. Ebenfalls ausgeschieden ist mit Sebastian Prechtel ein weiterer bayerischer Spieler. Gegen den Italiener Gianmarco Ferrari hatte der Feldafinger mit 3:6, 3:6 das Nachsehen.





Fortgesetzt werden die Schwaben Open am Montag (21.08.2023) mit den Finalspielen der Qualifikation, bei denen es zwei innerdeutsche Duelle geben wird, und den ersten Einzel-Begegnungen im Hauptfeld. Spielbeginn auf der Anlage des TC Augsburg Siebentisch ist um 10 Uhr.