Tennis | Spannendes Viertelfinale: Timo Stodder siegt gegen Benjamin Hassan bei den Schwaben Open 2023 in Augsburg

Ein weiterer Qualifikant, Nicolas Zanellato, schaffte es ins Viertelfinale der Schwaben Open. Dort traf der 21-jährige Brasilianer auf den 30-jährigen Tunesier Moez Echargui, der auf Platz 299 der ATP-Rangliste steht. In der Anfangsphase des Spiels, in der beide Spieler je ein Break erzielten, gelang es Zanellato im elften Spiel, das entscheidende Break zum Satzgewinn zu machen. Mit diesem Vorsprung im Rücken konnte der Weltranglisten-662. nicht mehr gestoppt werden und siegte nach genau 90 Minuten mit 7:5, 6:1. Im Halbfinale trifft Zanellato auf den 30-jährigen Spanier Oriol Roca Batalla, der auf Platz 296 der ATP-Rangliste steht. Batalla setzte sich nach 1:51 Stunden mit 6:4, 6:4 gegen den 26-jährigen Nino Serdarusic aus Kroatien durch, der auf Platz 290 der ATP-Rangliste steht.

Nach dem spannenden Auftakt-Krimi gestern fieberte das heimische Publikum heute der Viertelfinal-Begegnung gegen das BTV-Duo Jakob Schnaitter und Mark Wallner entgegen. Die beiden Spieler aus Ismaning nutzten ihre erste Breakchance konsequent und gingen schnell mit 4:1 in Führung. Das favorisierte Doppel konnte immerhin eine von neun Möglichkeiten zum Break nutzen, um in den Tie-Break zu gelangen, der jedoch von den Außenseitern gewonnen wurde. Frantzen/Jebens ließen sich nicht abschütteln und konnten nach einem entscheidenden Break im sechsten Spiel den Satzausgleich herstellen. Unter frenetischem Jubel der einheimischen Zuschauer drehte das Doppel mit dem Lokalmatador ein 2:7 im Match-Tiebreak und sicherte sich nach Abwehr von zwei Matchbällen den 6:7 (3), 6:3, 14:12-Sieg. Die Schwaben Open werden am Freitag (24.08.2023) fortgesetzt, dem „Ladies Day“ mit Prosecco-Empfang und Specials am dm-Stand, mit den kompletten Halbfinals im Einzel und Doppel. Im „Match of the Day“ auf dem Centre Court (nicht vor 17:00 Uhr) treffen Frantzen/Jebens, das topgesetzte Duo, auf die an Position 3 gesetzte deutsch-österreichische Paarung Sandkaulen/Oberleitner. Ab 17 Uhr erhalten spätentschlossene Zuschauer mit dem „After-Work-Ticket“ 50% Ermäßigung auf den Eintritt. Das Spiel beginnt morgen um 11 Uhr auf der Anlage des TC Augsburg Siebentisch.