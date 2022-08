Die Terminhatz geht für den Regionalligisten FV Illertissen weiter, denn bereits heute, Dienstag(19.00) ist er wieder gefordert. Es ist das Nachholspiel des ersten Spieltages, an dem die Illertisser ihr DFB Pokalspiel gegen Heidenheim bestreiten mussten. Gegner ist der Traditionsklub FC Schweinfurt 05, der seit Jahren den Aufstieg in die 3. Liga anstrebt.

Ob das auch in dieser Saison die Zielsetzung ist sei dahingestellt, denn es gab im Kader einen deutlichen Umbau. 16 Spieler verließen den Verein, 13 neue kamen dazu. Auch der Trainer ist neu, Christian Gmünder kam von den A-Junioren des SSV Ulm 1846. Der Saisonstart seiner Mannschaft war durchaus vielversprechend, die ersten 3 Spiele wurden gewonnen, aber am Wochenende gab es mit 2:3 beim SV Heimstetten die erste Niederlage.. Anzunehmen, dass die Devise des Illertisser Gegners Wiedergutmachung lautet, zumal man auf einen Gegner trifft, der noch auf den ersten Sieg wartet. Ob der gegen einen Geheimfavoriten gelingt? Eigentlich spielt es für die Illertisser keine Rolle gegen wen, es müssen Punkte her. Die wollte man am Wochenende in Rain holen, doch daran war nach einer schwachen Leistung nicht zu denken. Trainer Marco Konrad hatte gedacht, dass seine Mannschaft nach einem hochverdienten Unentschieden in Buchbach weiter sei, wurde aber eines besseren belehrt. Viele leichte Ballverluste, Nachlässigkeiten in der Defensive, das darf gegen einen Gegner wie Schweinfurt nicht passieren. „Mund abputzen und heute anders auftreten, das erwarte ich von der Mannschaft“, schaut Marco Konrad nach vorn. Schweinfurt sei wohlweislich eine ganz andere Hausnummer, aber der Gegner sei egal, ein Erfolgserlebnis müsse her. Die Spieler müssten Überzeugung ausstrahlen, würden derzeit nicht alles abrufen, was in ihnen stecke Der Illertisser Trainer wird sich auch Gedanken machen, wie er einen Toptorjäger wie Adam Jabiri, der schon wieder 4 Tore erzielt hat, bremsen kann. Der hatte letzte Saison in 34 Spielen 25 Tore erzielt, ist, obwohl mittlerweile 38 Jahre alt, immer noch ein Torgarant. Es bleibt offen, ob der Illertisser Trainer Neuzugang und Innenverteidiger Altin Vrella, der dieser Tage vom Oberligisten Union Fürstenwalde zum FVI wechselte, schon dafür in Frage kommt. Er hat zumindest mit 1,90 Meter das nötige Gardemaß, ist aber unter Umständen noch nicht hundertprozentig fit. Das Illertisser Trainerteam kann das am besten beurteilen und Trainer Marco Konrad lässt verständlicherweise offen, wie seine Startformation aussehen wird. Er hat nach wie vor den kompletten Kader zur Verfügung.