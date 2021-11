Tesla bekommt in Grünheide wohl doch Betriebsrat

Die Tesla-Belegschaft in Grünheide bekommt nun wahrscheinlich doch einen Betriebsrat. Sieben Mitarbeiter haben am Montagabend zur Wahl eines Wahlvorstandes am 29. November eingeladen. De Facto steht damit fest: In Grünheide kommt die Mitarbeitervertretung.

Standort von neuer Tesla-Fabrik in Brandenburg, über dts Nachrichtenagentur

Das Magazin „Business Insider“ berichtet darüber und beruft sich auf „Gewerkschaftskreise“. Aus Sicht der IG-Metall sind das gute Nachrichten. „Damit ist der Startschuss zur Betriebsratswahl bei Tesla gesetzt, die IG Metall begrüßt diesen Schritt“, sagt Birgit Dietze, IG-Metall-Bezirksleiterin für Berlin, Brandenburg und Sachsen, zu Business Insider.

Die Tesla-Belegschaft sei noch im Aufbau. Es sei bisher nur ungefähr jeder sechste eingestellt, sagt Dietze dem Magazin. „Die bislang bei Tesla Beschäftigten haben vielfach leitende und koordinierende Aufgaben. Je mehr Beschäftigte an Bord sind, desto ausgewogener und repräsentativer wird die Zusammensetzung des Betriebsrats sein. Dafür könnte auf den anstehenden Personalaufbau Rücksicht genommen werden, indem der Wahltag nicht gleich stattfindet. Dies wird der am 29. November entstehende Wahlvorstand entscheiden“.