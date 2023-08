Tesla kehrt zur IAA zurück

Nach einem Jahrzehnt kehrt Tesla zurück zur Automobilmesse IAA. Das berichtet das „Handelsblatt“ (Freitagausgaben). Die neue Version des Model 3 soll dort jedoch nicht präsentiert werden, schreibt die Tageszeitung unter Verweis auf dem Unternehmen nahestehende Kreisen. Es würden maximal Fotos zu sehen sein, hieß es.

Tesla-Auto (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Das Elektrofahrzeug selbst werde später im September in China ausgestellt. Stattdessen stelle Tesla bekannte Fahrzeuge aus. Die neue Version wird intern als „Project Highland“ bezeichnet, hergestellt wird es in der Tesla-Fabrik in Shanghai, die Produktion steht kurz vor dem Hochlauf. „Zuletzt gab es intensive Tempoerhöhungen bei Tesla und Zulieferern“, sagte dazu Jens Büchler, Professor für Unternehmensführung und Innovation an der Fachhochschule Dortmund.