Testfahrt endet im Krankenhaus – Mann bei Unfall in Pöttmes schwerverletzt

Am Samstag den 19.03.2022 gegen 14:30 Uhr stürzte in der Von-Gumppenberg-Straße in Pöttmes ein 51-jähriger Pöttmeser, der eine Testfahrt mit dem Pedelec seines Bruders unternommen hat, aus unbekannten Gründen.

Nach dem Stand der Ermittlungen ist der Unfallfahrer alleinbeteiligt gestürzt. Er wurde von einem Ersthelfer bewusstlos aufgefunden.

Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Ingolstadt verbracht.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.