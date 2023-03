Testspiel mit Folgen – Yeboah fehlt dem FC Augsburg lange

Das Testspiel gegen den FC St. Gallen hat für den FC Augsburg, schwere Folgen. Ein Offensivspieler wird den Schwaben lange fehlen.

Der FC Augsburg absolvierte am Donnerstag in der Länderspielpause einen Test gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen (4:2). Auch Angreifer Kelvin Yeboah war dort im Einsatz, allerdings nicht lange. Der in der Winterpause aus Genua gekommen 22-jährige Angreifer musste in der 56. Spielminute nach einem Laufduell verletzt ausgewechselt werden. Nun herrscht bereits bittere Erkenntnis über seinen Verletzungsstand. Er wird dem FCA nach dem Rest von zwei Bändern im Sprunggelenk lange Zeit fehlen.