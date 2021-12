In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Aichach-Friedberg, der die Testkits liefert, eröffnet das BRK Kissing ab Donnerstag, 9. Dezember die Teststation in der Mehrzweckhalle in der Bahnhofstraße wieder.

Getestet wird donnerstags von 19 bis 21 Uhr und samstags von 9 bis 11 Uhr.