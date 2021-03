Testzentrum an der Messe Augsburg durchgehend geöffnet

Um möglichst vielen Berufsgruppen ein Test- und Schnelltestangebot machen zu können, werden die Öffnungszeiten des Testzentrums an der Messe ab Montag, 15. März ausgeweitet.

Es ist nun von Montag bis Freitag wieder durchgehend von 8 bis 20 Uhr und samstags wie gehabt von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Neben einem PCR-Test werden dort ab Montag auch Schnelltests angeboten. Testungen im Testzentrum sind nur mit einer Terminvereinbarung möglich (www.augsburg.de/testzentrum).

Schnelltests ab 6 Uhr morgens möglich

Eine Stunde früher öffnet ab Montag, 15. März, das Schnelltestzentrum in der Maxstraße 59. Es ist dann von Montag bis Freitag von 6 bis 15 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums Plärrerwache, Schwimmschulstraße 30, bleiben unverändert: Montag bis Freitag 16 bis 20 Uhr, samstags 10 bis 18 Uhr.

Zweites Testmobil unterwegs

Auch die Testmobile sind weiter im Einsatz. Das eine steht am Montag, 15. und Dienstag, 16. März auf dem Zwölf-Apostel-Platz in Hochzoll. Zudem ist ein zweites Testmobil der Firma Bäuerle Ambulanz im Einsatz. Es steuert speziell Gewerbegebiete im Stadtgebiet an. Am Montag, 15. März, steht das Mobil von 8 bis 10 Uhr und von 14 bis 18 Uhr in Lechhausen – Augsburg-Ost, beim Forum H4, Am Mittleren Moos 53.