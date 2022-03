Testzentrum Dillingen am 31.03.2022 geschlossen

Zum 1. April 2022 wird das Testzentrum des Landratsamtes Dillingen den Labordienstleister wechseln.

Damit verbunden ist auch Systemwechsel in der digitalen Infrastruktur. Wegen der erforderlichen Systemarbeiten können am Donnerstag, 31. März 2022, leider im Testzentrum in der Weberstraße 24 in Dillingen keine Testungen durchgeführt werden. Das Testzentrum bleibt deshalb an diesem Tag geschlossen.

Ebenso sind an diesem Tage die Terminanmeldung und Laborregistrierung für PCR Testungen weder telefonisch noch online möglich. Dafür wird um Verständnis gebeten.

Wir verweisen Personen mit Krankheitszeichen zur PCR-Testung auf die Hausärztinnen und Hausärzte und ansonsten auf die Testzentren im Landkreis, die zur PCR-Testung beauftragt sind (https://www.landkreis-dillingen.de/).