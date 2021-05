Testzentrum Hirblingen auch an Christi Himmelfahrt geöffnet

Da das Zusatzangebot der Corona-Testungen an den vergangenen Feiertagen so zahlreich genutzt wurde, weist der Landkreis darauf hin, dass das Testzentrum in Hirblingen am kommenden Donnerstag, 13. Mai 2021 (Christi Himmelfahrt), ebenfalls zwischen 9 und 14 Uhr geöffnet hat.

Angeboten werden sowohl PCR- als auch Antigen-Schnelltests. Eine vorherige Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich und erfolgt über die Internetseite https://www.ecocare.center/lkr-augsburg/.

Alle Testmöglichkeiten im Landkreis Augsburg finden Interessierte auch online auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-augsburg.de/corona-testen.