Testzentrum Hirblingen öffnet auch über Feiertage

Das Testzentrum in Hirblingen bietet auch am Pfingstwochenende Corona-Tests an.

Das Corona-Testzentrum in Hirblingen wird am anstehenden Pfingstwochenende (Samstag, 4. Juni, und Sonntag, 5. Juni) zu den regulären Öffnungszeiten von 9 bis 13.45 Uhr geöffnet sein. Am Pfingstmontag, 6. Juni, bleibt es hingegen geschlossen. Auch am Donnerstag, 16. Juni (Fronleichnam), findet aufgrund des Feiertags kein Testbetrieb statt.

Alle Informationen zu den Testmöglichkeiten im Landkreis sind auf www.landkreis-augsburg.de/corona-testen zu finden. Es ist zu beachten, dass die Öffnungszeiten der jeweiligen Teststellen an Feiertagen abweichen können. Um sicherzustellen, ob eine Teststelle an einem Feiertag geöffnet hat, wird eine vorherige Kontaktaufnahme mit der Teststelle empfohlen.