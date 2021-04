Testzentrum Penzing | Ab sofort wird auch an Sonn- und Feiertagen getestet

Das Testzentrum in Penzing reagiert auf die geänderten neuen „Corona-Regeln“, die Tests, die nicht älter als 24 Stunden sein dürfen, für den Besuch im Einzelhandel, beim Friseur, in der Schule etc. zwingend vorschreiben und bietet ab sofort Antigen-Schnelltests auch an Sonn- und Feiertagen an (Ausnahme Pfingstsonntag 23. Mai 2021).

Telefonische Erreichbarkeit und Bürozeiten: Mo. – Fr. 08.00 – 18.00 h,

Samstag, Sonn- und Feiertag 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Testzeiten: Mo. – Fr. 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Terminvereinbarung unter Telefon 08191-129-1770 oder online

Bei Bedarf könnte das Testzentrum die Kapazitäten und die Testzeiten schnell erweitern.