The Show must go on! | Staatstheater Augsburg präsentiert Musical-Gala auf der Freilichtbühne

Die Musical-Gala bietet ab dem 27. Juni statt der wegen der Corona-bedingten Einschränkungen leider abgesagten Musicals »Kiss me, Kate« und »Herz aus Gold« ein sommerliches Musikerlebnis: Songs aus »Kiss me, Kate«, »Herz aus Gold«, »Les Misérables« und beliebte Hits wie den Abba-Song »Mamma Mia!«, speziell für die Freilichtbühne arrangiert von Stephan Kanyar, sorgen für einen mitreißenden Sound.

Die deutschlandweit gefragten Musicalstars, die im Juni/Juli 2020 für das Staatstheater Augsburg auf der Bühne stehen, waren für die beiden ursprünglich in diesem Sommer geplanten Produktionen engagiert gewesen: unter anderem Katja Berg, mehrfach bei Gesangswettbewerben ausgezeichnete und in Augsburg aus »Roxy und ihr Wunderteam« (2017/18) bekannt, Chris Murray, umjubelter Hauptdarsteller aus »Herz aus Gold«, Susanna Panzner, bekannt unter anderem aus »Anastasia« in Stuttgart (Stage Palladium Theater) und Alexander Franzen, regelmäßig auf den großen Bühnen in München zu Gast.

Premiere »The Show must go on«

Sa 27.6.2020 21:00 | Freilichtbühne Rotes Tor

Solist*innen

Katja Berg, Chris Murray, Susanna Panzner und Alexander Frantzen

sowie zahlreiche Ensemble-Solist*innen

Augsburger Philharmoniker & Gäste

Musikalische Leitung: Justin Pambianchi

Musikalische Einrichtung: Stephan Kanyar

Choreographie: Mario Mariano

Mit Hits aus:

»Kiss Me, Kate«

»3 Musketiere«

»Jekyll & Hyde«

»Jesus Christ Superstar«

»Aladdin«

»Chicago«

»Les Misérables«

»Rocky Horror Show«

»Einstein – Das Musical«

»Dreamgirls«

»Herz aus Gold«

und den Abba-Songs »Mamma Mia« & »The Winner Takes It All«

Weitere Termine

Di 30.6.2020 21:00 | Rotes Tor

Do 2.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Fr 3.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Sa 4.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Di 7.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Do 9.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Fr 10.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Sa 11.7.2020 21:00 | Rotes Tor

So 12.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Di 14.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Do 16.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Fr 17.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Sa 18.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Mi 22.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Do 23.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Fr 24.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Sa 25.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Di 28.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Mi 29.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Do 30.7.2020 21:00 | Rotes Tor

Fr 31.7.2020 21:00 | Rotes Tor