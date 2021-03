„The Story Of Our Life“ | Augsburger Folk Band John Garner präsentiert neue Single

John Garner steht für dreistimmigen Gesang, treibende Gitarren, pulsierende Drums sowie facettenreiche E-Gitarren und Akkordeon Parts. Ihre Songs zeigen die ganze Bankbreite des Folks: zwischen herzzerreißender Ballade und mitreißenden Tracks, Hymnen und Lieblingsliedern. Innerhalb kürzester Zeit haben sich John Garner vom kleinen Akustikprojekt zu einer der überzeugendsten Livebands des Landes entwickelt. Und seit ihrem Sieg in der ProSieben Show „My Hit Your Song“ sind sie längst kein Geheimtipp mehr. Mit unbändiger, authentischer Spielfreude und viel Live-Energie erzählt die Augsburger Band ehrliche, aus dem Leben gegriffene Geschichten, berührt und schafft spürbar Nähe zum Publikum.



Drei Menschen erzählen ihre Geschichte – aus verschiedenen Perspektiven, doch gemeinsam.

John Garner treten mit ihrer neuen Single in ihren beiden Königsdisziplin an: dreistimmiger Gesang und das erzählen einer Geschichte. „The Story of our life“ ist die gesungene Autobiografie der Augsburger Folk Band. Die gemeinsame Reise, die die Sängerin und die beiden Sänger hat zu einer Familie werden lassen. Geschrieben “…with ink and with love, with color and pain…“ lassen uns John Garner an allen Facetten des Erlebten teilhaben.

Musikalisch höchst sensibel überrascht dieser Song mit einer Mischung aus perfekt inszeniertem Harmoniegesang und feinst gedachten E-Gitarren und Streicher Linien ohne dabei überladen zu wirken.

„The Story of our life“ lässt tief blicken und präsentiert ehrliche Emotionen einer gereiften Band.

John Garner läuten damit den Weg zu ihrem neuen Album ein und machten deutlich, dass von ihnen noch einiges zu erwarten ist.