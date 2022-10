Anzeige | Am Dienstag, den 1.11.22 um 18 Uhr kommt das bekannte Stück »Geschichten aus dem Wiener Wald« von Ödön von Horváth in der Inszenierung des Regisseuren Sebastian Schug zurück ans Staatstheater Augsburg. Auf Basis der Urfassung und musikalisch live begleitet von Jan Schöwer beleuchtet das Schauspiel-Ensemble die Parallelen dieses Theater-Klassikers zur Gegenwart.

Das Schlüsselwerk der modernen Dramenliteratur entlarvt im Zeitalter von Querdenkern, Reichsbürgern und Fake News auch heute noch eine sich als bürgerlich ausgebende Gesellschaft in ihrer verlogenen Brutalität. Das Publikum wird in ein Weltuntergangszenario entführt, deren Bewohner:innen in ihrer egozentrischen Verblendung nicht bemerken, dass sie sich geradewegs auf dem Weg in den Abgrund befinden.

Spieltermine: 1.11., 5.11.,20.11.,2.12., 4.1., 13.1., 7.5., 3.6. im martini-Park (Provinostraße 52, 86150 Augsburg – Zugang über Schäfflerbachstraße)

Weitere Informationen und Tickets

Alle Informationen & Tickets unter https://staatstheater- augsburg.de/geschichten_aus_ dem_wiener_wald

Gewinnspiel

In Kooperation mit dem Staatstheater Augsburg verlost Presse Augsburg 3×2 Karten für die Aufführung am 01.11.2022

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 30. Oktober 2022, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier.