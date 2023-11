Therme Erding erneut als beste Therme und bestes Erlebnisbad Deutschlands ausgezeichnet

Das Buchungsportal travelcircus zeichnet die Therme Erding zum vierten Mal in Folge als beste Therme in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Mit 28 Wasserrutschen behauptet sich das Urlaubsparadies außerdem beim TRAVELBOOK-Voting als bestes Erlebnisbad Deutschlands.

Jedes Jahr kürt das Buchungsportal travelcircus die besten Thermen und Erholungsbäder im DACH-Raum. Der unangefochtene Spitzenreiter: die Therme Erding. Wie bereits in den letzten Jahren konnte sich die größte Therme der Welt den begehrten ersten Platz in der Gesamtwertung sichern. In das Ranking flossen die Bewertungen bei Google und Tripadvisor ein sowie die Anzahl an Wärmeattraktionen, das Wellness-Angebot und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit tausenden positiven Bewertungen, 35 Saunen & Dampfbädern und 28 abenteuerlichen Wasserrutschen konnte die Therme Erding in allen Punkten überzeugen und erreicht so Platz eins.

Auch beim großen TRAVELBOOK-Voting zum besten Erlebnisbad Deutschlands überzeugt die bayerische Therme mit einem beeindruckenden Angebot. Geschäftsleiter Marcus Maier freut sich besonders über die Auszeichnungen mit dem ersten Platz: „Unser langjähriger Erfolg spiegelt das Engagement aller MitarbeiterInnen wider, die 365 Tage im Jahr alles geben, um den Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Die Therme Erding bleibt somit ein Garant für höchste Qualität und herausragenden Service.“