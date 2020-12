Therme Erding & Hotel Victory erneut mehrfach ausgezeichnet – Wir verlosen schöne Tage bei den Besten

Die Therme Erding und das Hotel Victory freuen sich über 3 weitere internationale Auszeichnungen: Die größte Therme der Welt sichert sich die Logenplätze bei der Prämierung Europas bester Wasserparks und Wasserrutschen. Währenddessen wurde das Hotel Victory als bestes Luxus-Thermenhotel und bestes Wellness Resort der Welt sowie das zugehörige Restaurant Empire als bestes Luxus-Thermenrestaurant Europas ausgezeichnet.

300 echte Palmen, ein riesiges Rutschen-Eldorado und die weltgrößte Saunalandschaft – in diesem traumhaften Urlaubsparadies liegt das Hotel Victory an der Wellenlagune vor Anker. Das britische Flaggschiff HMS Victory diente als Vorbild für das Hotelensemble und so fühlt sich der Gast wie an Bord eines Großseglers oder im romantischen Venedig. Die Hotellobby führt direkt in die Paradiese der Therme Erding, wo ganzjährig warme Temperaturen und die zu öffnenden Glasdächer für Sommerfeeling sorgen.

Diese besondere Atmosphäre findet nun auch weltweit Würdigung: gleich zwei globale Auszeichnungen bescheinigen dem Hotel Victory exzellenten Gästeservice und höchste Qualitätsstandards: Beim angesehenen World Luxury Hotel Award entscheiden über 30.000 Reisende und Experten über herausragende Leistungen in der Hotellerie. Daneben zeichnet der Galatian Award die renommiertesten Hotels basierend auf hervorragendem Service, luxuriöseste Einrichtungen und Gästeerfahrung aus. Kapitän und Hoteldirektor Jens Bernitzky ist sichtlich stolz auf die Auszeichnungen: „Corona hat unsere Branche vor große Herausforderungen gestellt. Umso mehr freut mich, dass wir nicht nur eine sehr hohe Auslastung verzeichnen konnten, sondern die Gäste mit unserer Leistung – gerade unter Berücksichtigung der Auflagen und Einschränkungen – und unserem Service glücklich machen konnten.“

Europas wichtigste Auszeichnung für die Freizeitindustrie, der European Star Award, prämiert die Therme Erding in den Kategorien „Europas beste Wasserparks“, „Wasserrutschen“ und „neue Wasserrutschen 2020“ allesamt mit TOP 10-Plätzen. „Mich freut besonders, dass unsere VR-Attraktion Bullyparade – Der Ride auf der Space Glider-Rutsche ausgezeichnet wurde.“, so Marcus Maier, Geschäftsleiter des Galaxy Erding. – Eine echte Weltneuheit, die man bei einem Thermenbesuch auf keinen Fall verpassen darf!

Ständige Innovationen, Weltneuheiten und echte Superlative gepaart mit höchstem Qualitätsanspruch und perfektem Gästeservice – das ist das Erfolgsgeheimnis der Therme Erding, deren Führungsriege sich über die Auszeichnungen freut, wenn auch die aktuelle Schließung für alle Beteiligten schwer ist.

Das Thermen-Team hofft nun auf eine baldige Wiedereröffnung und verpasst ihren Paradiesen derzeit eine umfassende „Schönheitskur“, um den Gästen künftig wieder an 365 Tagen im Jahr traumhafte Urlaubsmomente zu bereiten.

Aufgrund des aktuellen Beschlusses der Bundesregierung sind die Therme Erding und das Hotel Victory vorübergehend geschlossen. Aktuelle Informationen unter www.therme-erding.de.

