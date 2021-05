Thomas bleibt ein achtes Jahr beim ESV Kaufbeuren

Mit Florian Thomas bleibt dem ESV Kaufbeuren ein weiterer langjähriger Leistungsträger eine weitere Saison erhalten. Nach Stefan Vajs der in der kommenden Spielzeit in seine 12. Saison im ESVK Trikot geht, belegt Florian Thomas mit sieben absolvierten Spielzeiten und der anstehenden achten, den zweiten Platz in der Rangliste der dienstältesten Joker. Auch in Zukunft wird der 30 Jährige also auch die vierte Reihe der Joker anführen, dabei drehen sich beim Linksschützen aber auch schon die Gedanken um die Zeit nach der Profi-Karriere.

Florian Thomas zu seiner Vertragsverlängerung: „Für mich persönlich gab es nur die eine Entscheidung zu treffen. Spiele ich weiter Eishockey und das natürlich nur beim ESVK, für einen anderen Verein, vor allem in der DEL2 aufzulaufen kommt für mich nicht in Frage oder eben komplett in das Berufsleben einzusteigen. Zum Glück hat sich für mich nun aber die Möglichkeit ergeben, beides unter einen Hut zu bekommen und somit noch ein Jahr für den ESVK spielen zu können. Ein Abschied vom Eishockey und vom ESVK ohne Fans wäre für mich eigentlich nicht vorstellbar gewesen. Daher hoffe ich auch inständig, dass wir in der kommenden Spielzeit wieder vor unseren Fans spielen können. Wir haben das wirklich sehr vermisst.“

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl zur Vertragsverlängerung mit Florian Thomas: Florian Thomas ist nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Auf ihn ist immer verlass und er versteht es auch sehr gut, junge Spieler an seiner Seite zu führen. Wir freuen uns sehr darüber, dass er noch mindestens eine weitere Saison das Trikot des ESVK trägt.“