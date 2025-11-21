Thomas Renner neuer Leiter der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd – Sicherheit im Nürnberger Süden gestärkt

Polizeidirektor Thomas Renner übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd. Diese Dienststelle zählt zu den größten und einsatzintensivsten in Bayern. Bei einer Feierstunde am 10. November 2025 betonte Polizeivizepräsident Gernot Rochholz die positive Sicherheitsentwicklung im Süden Nürnbergs sowie Renners umfangreiche Einsatzerfahrung.

Einflussreiche Sicherheitsstrategien im Nürnberger Süden

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ist für ein Gebiet von 87,14 km² verantwortlich und betreut rund 185.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Rochholz hob hervor, dass 2024 etwa 8.200 Straftaten registriert wurden, was einen Rückgang um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt. Initiativen wie „BAYERN. 360° SICHERHEIT“ und „AG Velo“ zur Bekämpfung von Fahrraddiebstählen haben insbesondere an Brennpunkten wie dem Südstadtpark und dem Nelson-Mandela-Platz die Sicherheitslage verbessert.

Eine vielseitige Karriere in der Polizei

Renner begann seine Karriere 1985 bei der Bayerischen Polizei. Nach Einsätzen in der 2. Qualifikationsebene und bei Spezialeinheiten, unter anderem als Präzisionsschütze und Nahkampfausbilder, stieg er in die 3. Qualifikationsebene auf und absolvierte die Berufspilotenausbildung bei der Polizeihubschrauberstaffel. Nach dem Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene übernahm er Führungspositionen, zuletzt als Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg und als Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Fürth. Rochholz beschrieb Renner als „außergewöhnlich vielseitige Führungspersönlichkeit“ mit einem breiten Erfahrungsschatz.

Renner plant enge Zusammenarbeit

In seiner Antrittsrede dankte Renner für das in ihn gesetzte Vertrauen und erklärte, dass er seine Erfahrung in die Leitung der PI Nürnberg-Süd einbringen wolle. Die Zusammenarbeit mit der Stadt und ihren Institutionen soll intensiviert werden. Wichtig sei ihm außerdem das Vertrauen der Bevölkerung: „Dieses Vertrauen ist entscheidend – dafür möchte ich mich einsetzen.“ Bei der Feierstunde waren Vertreter des 1. FC Nürnberg, der Nürnberg Ice Tigers, des HC Erlangen, der NürnbergMesse sowie zahlreicher Bürger- und Vorstadtvereine anwesend, was die enge Kooperation unterstreicht.