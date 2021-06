Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahlen in Thüringen, Mario Voigt, kritisiert die fortbestehenden Corona-Maßnahmen in Deutschland. „Spätestens ab einem Inzidenzwert von 20 müssen wir alle Corona-Beschränkungen streichen“, sagte er der „Bild“ (Freitagausgabe). „Wir dürfen den Menschen in Deutschland nicht mit unnütz gewordenen Maßnahmen den Sommer vermiesen.“

Corona-Regeln, über dts Nachrichtenagentur

Es gelte, so Voigt, „endlich den Menschen was zuzutrauen“.