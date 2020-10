THW Sonthofen im Einsatz auf den Oberallgäuer Straßen

Technische Hilfe auf Verkehrswegen – kurz THV, so nennt sich der Bereitschaftsdienst, den die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks in Sonthofen an den vergangenen Wochenenden leisteten. Als Unterstützung für die Verkehrspolizeiinspektion Kempten stand das THW Sonthofen an allen Wochenenden der Sommerferien mit seinem THV-Dienst zur Verfügung.

THW-Einsatzkräfte leisten beim THV-Dienst u.a. die Absicherung von Fahrzeugen bei Pannen und Unfällen, die Warnung vor Stauenden, Erste- Hilfe-Maßnahmen bei Bedarf und das Räumen der Verkehrsfläche von Unfalltrümmern. Zu den Einsatzorten zählt der vierspurig ausgebaute Bereich der Bundesstraße B19 von Sonthofen bis Waltenhofen, die Autobahn A980 sowie Teile der Bundesstraße B12. Der Ortsverband Sonthofen blickt auf eine zwar sehr verkehrsreiche aber ebenfalls ruhige Zeit ohne viele Unfälle oder Behinderungen zurück. Dennoch kam das THW auch in diesem Jahr regelmäßig zum Einsatz. Einige Unfälle ereigneten sich in den vergangenen Wochen. Zum Beispiel an der Ampelkreuzung in Waltenhofen, wo sich die Bundesstraßen B19 und B12, sowie die Autobahn A980 treffen. Glücklicherweise gab es nur leichtverletzte Personen und Sachschaden. Bei einem Unfall Anfang August leistete das THW mit ausgebildeten Ersthelfern und Sanitätern Erste Hilfe. Außerdem wurden bei dem Einsatz auslaufende Betriebsstoffe abgebunden und die Fahrbahn gereinigt. Weitere Tätigkeiten waren die Stauwarnung durch eine auf dem Fahrzeug montierte Wechselzeichenanlage und die Absicherung von Pannenfahrzeugen bis zum Abtransport durch ein Abschleppunternehmen.

Die Termine der THV-Dienste sind fest mit der Verkehrspolizei abgestimmt. Sechs THW-Kräfte des Ortsverbandes bilden die Bereitschaftsgruppe.