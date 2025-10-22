Newsletter
Mittwoch, Oktober 22, 2025
11.3 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

THW verzeichnet Mitgliederanstieg um rund zehn Prozent

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Zahl der ehrenamtlichen Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) ist in den vergangenen Jahren um rund 10 Prozent gestiegen. Das teilte die THW-Bundesanstalt dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Mittwochausgaben) mit. Demnach ist die THW-Mitgliederzahl von rund 79.900 im Jahr 2020 auf zuletzt etwa 88.000 angewachsen.

Thw Verzeichnet Mitgliederanstieg Um Rund Zehn ProzentTHW-Mitarbeiter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die zunehmende Zahl von Naturereignissen und globalen Krisen verdeutlicht vielen Menschen, wie wichtig Zivil- und Katastrophenschutz ist”, sagte THW-Präsidentin Sabine Lackner. Den Aufwärtstrend führt sie auf die hohe Präsenz der Einsatzkräfte bei vergangenen Unwetterkatastrophen wie der Flut im Ahrtal im Jahr 2021 sowie auf erfolgreiche Informations- und Marketingkampagnen zurück.

“Besonders erfreulich ist, dass auch der Frauenanteil stetig steigt”, so Lackner. Auf den Zuwachs sei das THW gut vorbereitet. “Mit dem im Jahr 2023 weiterentwickelten strategischen Rahmenkonzept stärken wir unsere Ausbildung, Ausstattung und Strukturen, um auch künftig eine starke und moderne Einsatzorganisation zu bleiben”, sagte sie.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Vermischtes

Durchsuchungen im Fall Rebecca – Verdacht auf Tötungsdelikt

0
Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Montagvormittag im Fall...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Polizei & Co

Unbekannter Radfahrer raubt Handtasche und verletzt 20-Jährige in Augsburg-Hochfeld

0
Augsburg (ots) – Im Stadtteil Hochfeld kam es am...

Neueste Artikel