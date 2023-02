Tickets für die nächsten (Heim-) Spiele des FC Augsburg erhältlich

Nach zuletzt drei Heimsiegen in Folge haben sich bereits viele FCA-Fans ihr Ticket für die kommenden Heimspiele gegen den SV Werder Bremen (Samstag, 4. März, 15.30 Uhr) und den FC Schalke 04 (Samstag, 18. März, 15.30 Uhr) gesichert. Für beide Partien sind weiterhin Eintrittskarten im freien Vorverkauf erhältlich.

Für das Spiel gegen Bremen lohnt es sich aber, jetzt noch schnell zuzuschlagen, denn es sind nur noch in begrenzter Anzahl Restkarten in allen Kategorien zu haben.

Und auch beim Heimspiel gegen den FC Schalke 04 wird sich die Mannschaft von Cheftrainer Enrico Maaßen auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen freuen können. Für diese Partie sind aber ebenfalls noch in allen Sitz- und Stehplatzbereichen der WWK ARENA Tickets erhältlich.

Tickets für beide Heimspiele gibt es über den Online-Ticketshop unter www.fcaugsburg.de, über die Ticket-Hotline 01803 019070 (*0,09 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 €/Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz), über das FCA-Service-Center an der WWK ARENA sowie in der VR-Bank in der Annastraße und in den offiziellen Vorverkaufsstellen in der Region.

FCA auswärts in Berlin unterstützen

Wer den FC Augsburg bereits in dieser Woche auswärts unterstützen will, kann sich jetzt noch Tickets für das Spiel bei Hertha BSC am Samstag, 25. Februar, (15.30 Uhr) sichern. Tickets hierfür gibt es bis einschließlich Donnerstag, 23. Februar, ausschließlich über den Online-Ticketshop. Vor Ort wird es am Spieltag keine Möglichkeit geben, Eintrittskarten an der Tageskasse zu erwerben.