Am Donnerstag, 07.07.2022 um 16:00 Uhr wurde im Bereich der Ludwig-Rif-Straße in Reutern bei Welden ein Hund mit einem Giftköder vergiftet.

Ein unbekannter Täter warf einen Köder mit einem Draht und mit Gift versehen in ein Privatgrundstück. Der Hund fand den Köder und verzehrte ein Stück davon. Der Hundebesitzerin fiel dies sofort auf und sie nahm dem Hund den Köder weg.

Anschließend fuhr sie in die Tierklinik nach Gessertshausen, dort wurde der Hund behandelt. Hundebesitzer in diesem Bereich sollten ein besonderes Augenmerk auf ihre Hunde haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zusmarshausen.

