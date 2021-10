Tierfreunde im Allgäu aufgepasst! | Möglicherweise wurden Giftköder an der Roth ausgelegt

Am Mittwoch, 13.10.2021, nahm die Polizei Memmingen Ermittlungen wegen eventuell ausgelegter Giftköder in Niederrieden auf.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde die Woche zuvor vom Wasserwirtschaftsamt in Kempten ein junger Fuchs im Bachbett der Roth aufgefunden. Der sichergestellte Kadaver wies äußerlich keine Verletzungen auf und wurde zur weiteren Untersuchung an das Landesuntersuchungsamt überstellt. Da nicht auszuschließen ist, dass der Fuchs durch einen ausgelegten Giftköder zu Tode gekommen ist, mahnt die Polizei Memmingen vorsorglich alle Hundehalter, die im Bereich des Baches Roth Gassi gehen, die Tiere an der Leine zu führen und nach eventuellen Giftködern Ausschau zu halten.

