Tierische Einsätze der Feuerwehr im Landkreis

Langerringen – Am Abend des 10.06.2021 meldete eine Frau aus Langerringen den Fund einer Wasserschildkröte bei der PI Schwabmünchen. Sie befand sich zuvor auf einem Feldweg bei Lagerlechfeld und hat die Schildkröte dort entdeckt. Das Tier wurde von der Streife der PI Schwabmünchen bei der Finderin abgeholt und zur Tierklinik nach Gessertshausen gebracht. Der Besitzer kann sich dort melden und das Tier abholen.

