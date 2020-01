Tim May verlässt den ERC Sonthofen

Nach dem Spiel gegen den SC Riessersee und vor der Verzahnungsrunde mit den Bayernligisten, hat der ERC Sonthofen einen Abgang zu vermelden.

Tim May kam vor kurzem auf die Verantwortlichen des ERC Sonthofen zu und bat um Vertragsauflösung. Diesem Wunsch haben die Verantwortlichen zugestimmt und somit wechselt Tim May mit sofortiger Wirkung in die Oberliga Nord. May war erst vor dieser Saison ins Oberallgäu gewechselt. In der laufenden Saison 30 Spiele für die Bulls bestritten, in denen er auf 14 Vorlagen kam.