Das Immunsystem stärken | Tipps für eine virenfeindliche Raumbeduftung

Die Verwendung von Desinfektionsmittel sind Vorschrift für Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste wie auch Krankenhäuser und alle anderen Gesundheitseinrichtungen. Sie dienen nicht nur der Handhygiene, sondern auch zur Desinfektion von Berührungsflächen wie Türgriffen, Tischflächen oder Lichtschalter. Doch die Desinfektionsmittel sind aktuell rar geworden und nur noch schwer zu besorgen. Sie sind aber für den Alltag zuhause oder im Büro gar nicht so wichtig. Entscheidend ist es, die normalen Hygienevorschriften wie das sorgfältige Händewaschen einzuhalten.

Wer dennoch mehr tun will, für den hat nun die Aromaexpertin und Altenpflegehelferin Sandra Bartsch vom Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach einen guten Tipp insbesondere für Tagespflegeeinrichtungen wie auch stationäre Seniorenzentren: „Bewahren Sie einen kühlen Kopf, stärken Sie Ihr Immmunsystem und das Ihrer Bewohner.“ Dazu empfiehlt sie die Kraft der ätherischen Öle zu nutzen und diese in den Räumen, in denen sich die Bewohner und Pflegekräfte aufhalten, zur Wirkung zu bringen. Experten seien sich heute einig, dass die Belastung durch Keime (Bakterien und Pilze) nachweisbar sinken, wenn die Räume mit ätherischen Ölen aromatisiert werden. So nutze die Aromatherapie die Fähigkeiten ätherischer Öle, um die damit die Gesundheit zu erhalten. Bartsch‘ Empfehlung lautet deshalb: „Lüften Sie regelmäßig Arbeits- und Wohnräume, die (Bewohnerzimmer und Aufenthaltsräume) und beduften Sie danach die Räume mit ätherischen Ölen.“ Auch ein Spaziergang im Garten tue den Bewohnern gut.

„Zutaten“ sind in Apotheken und online erhältlich

Für die Raumbeduftung zur Desinfektion der Luft verwendet die Aromaexpertin die ätherischen Öle wie das „virenfeindliche“ Lemongrass bio, Ravintsara bio oder Litsea bio. Lemongrass bio z.B. unterstützt das Immunsystem und ist bakterien- und virenfeindlich. Ravintsara bio wirkt reinigend sowie erfrischend und ist ebenfalls virenfeindlich. Litsea bio stärkt das Immunsystem, ist virenfeindlich und hilft zudem bei Erschöpfung und Stress. Auch die Zitrone ist viren- und bakterienfeindlich.

Die Zutaten bzw. die ätherischen Öle kann der Verbraucher in den Apotheken die ätherische Öle führen erhalten. Namhafte Hersteller wie Taoasis, Primavera sind dort erhältlich.

Der Verbraucher kann auch direkt beim Hersteller Online Bestellen. Neumond ist sogar ohne Mindestbestellwert, auch Primavera hat einen Online Shop

Um das Ziel der Desinfektion der Raumluft bewirken zu können, stellt sie schon seit Tagen in ihrem Labor im Pfarrer-Knaus-Hein selbst stellt bestimmte Mischungen her. Zur Raumbeduftung nutzt sie dann entweder einen Aroma-Vernebler, eine Duftlampe, einen Duftstein oder eine normalen Serviette, auf die dann etwas von dem ätherischen Öl bzw. damit hergestellten Mischung träufelt.

pca

Zwei Rezepte von Sandra Bartsch

Bleib gesund

Raumduft Grundmischung

5ml Leerflasche

20 Tr. Zitrone

20 Tr. Orange

10 Tr. Zirbelkiefer bio

10 Tr. Niauli bio

5 Tr. Lemongrass bio

Ätherische Öle in einer 5ml Leerflasche mischen und zur Raumbeduftung 5 bis 8 Tropfen

der Mischung in die Duftlampe oder Aroma Vernebler, auf einen Duftstein oder auf eine Serviette tropfen.

Virenschreck Aroma Raumspray

50ml Leerflasche mit Sprühaufsatz

50ml Wodka

5 Tr. Lavendel fein

5 Tr. Thymian Ct Linalool

5 Tr. Ravintsara

5 Tr. Litsea

5 Tr. Ho-Blätter

2 Tr. Lemongrass bio

Wodka und die Ätherischen Öle in die Leerflasche mit Sprühaufsatz füllen, verschließen, gut schütteln und dann kann man mit Hilfe des Sprühaufsatzes den „Virenschreck“ im Raum verbreiten.

Infos zu den Ölen:

Lemongrass bio unterstützt das Immunsystem und wirkt klärend, ist bakterien- und virenfeindlich.

Ravintsara bio wirkt reinigend und erfrischend, ist viren- und pilzfeindlich.

Litsea bio stärkt das Immunsystem, ist virenfeindlich und hilft bei Erschöpfung und Stress.

Zitrone ist viren- und bakterienfeindlich.