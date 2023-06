Titel verteidigt: RB Leipzig wieder Pokalsieger

RB Leipzig hat das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt mit 2:0 gewonnen und sich damit zum zweiten Mal in Folge den Titel gesichert. Die Partie war lange Zeit halbwegs ausgeglichen, wobei die Eintracht etwas mehr Mühe hatte, den Kasten sauber zu halten und Chancen versemmelte, während Leipzig scheinbar nicht die volle Leistung brachte. Im zweiten Durchgang kam Frankfurt dann deutlich besser ins Spiel, was RB aber offenbar erst richtig anstachelte: Christopher Nkunku traf in der 71. Minute für die Sachsen und bereitete trotz vier Bewachern den zweiten Treffer vor, den der freistehende Dominik Szoboszlai in der 85. Minute reinmachte.

Olympiastadion, über dts Nachrichtenagentur