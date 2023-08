Titelverteidiger gerüstet | Der Kader der Ulmer Basketballer steht

Der vorläufige Kader wurde vom jüngsten Neuzugang Dakota Mathias zuletzt komplementiert. Somit stehen im aktuellen Aufgebot 17 Akteure, die in die erste Ulmer Spielzeit als Titelverteidiger gehen – hier das komplette Team auf einen Blick.

Der gesamte deutsche Kern eurer Meisterschaftshelden bleibt bestehen, demnach sind neben den zwei Kapitänen Tommy Klepeisz und Robin Christen, auch Karim Jallow, Philipp Herkenhoff und Nicolas Bretzel weiterhin ein wichtiger Bestandteil unserer Ulmer. Auch das spanische Juwel Juan Núñez ist in der anstehenden Saison an Bord und wird uns mit zahlreichen Zauberpässen begeistern. Für unsere Doppellizenzspieler Tobias Jensen, Maxi Langenfeld und Pacôme Dadiet gilt es den nächsten Schritt zu machen und sich durch Spielzeit im Profikader zu etablieren. Dies gilt auch für unsere talentierten Neuzugänge Noa Essengue und Alec Anigbata, die ebenfalls mit einer doppelten Spielberechtigung ausgestattet sind.

Das mit jungen und aufstrebenden Spieler gespickte Roster wurde mit einigen erfahrenen Veteranen wie den US-Amerikanischen Dreierspezialisten Dakota Mathias und dem brasilianischen Aufbauspieler Georginho verstärkt. Nach bereits Cristiano Felicio, Yago Dos Santos und Bruno Caboclo ist der Spielmacher der vierte Brasilianer im Ulmer Dress und tritt dementsprechend in große Fußstapfen. Mit Trevion Williams und dem dominikanischen Nationalspieler L.J. Figueroa schließen sich zwei Spieler dem deutschen Meister an, die in der G-League und der diesjährigen Summer League für Furore gesorgt haben – allen voran machte LJ mit einem sehenswerten Putbank-Dunk auf sich aufmerksam, der viral durch die Decke ging. Nach der erfolgreichsten Saison unserer Vereinshistorie verspricht das neue Team auch dieses Jahr spektakuläre Highlight-Plays, leidenschaftlicher Kampf und packende Spiele.