Donnerstag, Oktober 23, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

TK-Chef warnt vor stark steigenden Kassenbeiträgen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Angesichts der Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen warnt der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse (TK), Jens Baas, vor einem deutlichen Anstieg der Beiträge für gesetzlich Versicherte in den kommenden Jahren.

Tk-Chef Warnt Vor Stark Steigenden Kassenbeiträgen
Jens Baas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Das Problem ist: Halten die Versicherten das durch, weil sie das Geld ja bezahlen müssen? Nein, definitiv nicht”, sagte Baas der “Bild am Sonntag”. Er kritisiert: “Wir sind jetzt bei einer Größenordnung, die sich deutlich den 20 Prozent annähert. Das ist doch eigentlich schon die Schmerzgrenze. Wie viel will man denn noch bezahlen für seine Krankenkasse? Wollen Sie ein Viertel Ihres Einkommens für die Krankenkassen bezahlen? Das ist doch verrückt.”

Baas warnt, der Beitragssatz könnte bald die 20-Prozent-Marke erreichen: “Ende des Jahrzehnts kommen wir dahin, wenn nichts passiert.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel