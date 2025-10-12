Tk-Chef Warnt Vor Stark Steigenden Kassenbeiträgen

Angesichts der Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen warnt der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse (TK), Jens Baas, vor einem deutlichen Anstieg der Beiträge für gesetzlich Versicherte in den kommenden Jahren.

“Das Problem ist: Halten die Versicherten das durch, weil sie das Geld ja bezahlen müssen? Nein, definitiv nicht”, sagte Baas der “Bild am Sonntag”. Er kritisiert: “Wir sind jetzt bei einer Größenordnung, die sich deutlich den 20 Prozent annähert. Das ist doch eigentlich schon die Schmerzgrenze. Wie viel will man denn noch bezahlen für seine Krankenkasse? Wollen Sie ein Viertel Ihres Einkommens für die Krankenkassen bezahlen? Das ist doch verrückt.”

Baas warnt, der Beitragssatz könnte bald die 20-Prozent-Marke erreichen: “Ende des Jahrzehnts kommen wir dahin, wenn nichts passiert.”