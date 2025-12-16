Newsletter
Dienstag, Dezember 16, 2025
TK verlangt zügige Einigung zum GKV-Sparpaket

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Mit Blick auf das Sparpaket im Gesundheitswesen hat der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, Bund und Länder zu einer Einigung in den kommenden Tagen aufgerufen.

Die Techniker (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Es sei “wichtig, dass das Sparpaket noch in vollem Umfang kommt, denn die finanziellen Probleme der GKV sind weiterhin nicht gelöst”, sagte Baas der “Rheinischen Post”. Er fügte hinzu: “Die Ausgaben steigen stark und die Kassen müssen Rücklagen aufbauen.”

Im nächsten Jahr rechnet Baas trotz der diskutierten Vorhaben mit steigenden Krankenkassenbeiträgen. “Die Entscheidung über das Sparpaket kommt zu spät. Viele Kassen haben in dieser Woche ihre Verwaltungsratssitzungen”, sagte er. Zugleich forderte Baas eine große Reform im kommenden Jahr. “Wir brauchen im nächsten Jahr dringend nachhaltige Lösungen. Kleine Sparpakete reichen für die immer größeren Milliardenlücken in der gesetzlichen Krankenversicherung schon lange nicht mehr aus”, sagte er.

