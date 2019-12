In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Unteregg (Kreis Unterallgäu) wurde am Sonntagabend ein 54-jähriger Betriebshelfer leblos im Stall aufgefunden. Durch die Erstmitteiler waren sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet worden, die später durch den Rettungsdienst fortgeführt wurden. Trotz dieser medizinischen Versorgung verstarb der Mann noch vor Ort.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war Betriebshelfer alleine in dem Stall beschäftigt, die Todesursache ist derzeit unklar. Eine vom Amtsgericht Memmingen angeordnete gerichtsmedizinische Untersuchung, die in den nächsten Tagen stattfinden wird, soll weitere Erkenntnisse zu einem möglichen Geschehensablauf bringen.

Die zuständige Berufsgenossenschaft wurde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Memmingen geführt.

