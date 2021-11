Tödicher Unfall in Horgauergreut | 49-Jähriger wird bei Umbauarbeiten unter Mauerteilen begraben

Zu einem tragischen Unglück mit Todesfolge kam es am Samstag, den 20.11.2021, ca. 09 Uhr, in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in Horgauergreut.

Ein 49jähriger Mann führte an einem alten Stadel Abbrucharbeiten an einer Mauer durch. Der Mann entfernte hierzu mit einem Borhammer Mauerteile. Dabei stürzte die Mauer unkontrolliert in den Hof des Anwesens und begrub den Mann teilweise unter sich. Zwei Beamten der Polizeiinspektion Zusmarshausen und zwei weiteren Ersthelfern gelang es dann unter Zuhilfenahme von Stangen, den unter mehreren Hundert Kilo schweren Mauerteilen liegenden, bewusstlosen Mann herauszuziehen und Erste Hilfe zu leisten.

Der schwer verletzte Mann wurde durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst unter laufender Reanimation in das Universitätsklinikum Augsburg verbracht. Dort verstarb der Mann kurze Zeit später.

