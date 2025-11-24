Tödliche Messerattacke in Olchinger Hotel: 38-jährige Frau tot, Verdächtiger festgenommen

In Olching, im Gemeindeteil Neu-Esting, wurde am gestrigen Nachmittag eine 38-jährige Frau tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Die Frau wurde gewaltsam getötet.

Polizei findet tote Frau in Hotelzimmer

Gegen 17:00 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass ein Hotelgast an der Rezeption von einer toten Frau in seinem Zimmer berichtet habe. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte die leblose 38-jährige Deutsche aus dem Landkreis Rosenheim. Nach ersten Erkenntnissen hat die Frau durch mehrere Messerstiche ihr Leben verloren. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde am Tatort sichergestellt.

Festnahme des Tatverdächtigen

Der Mieter des Hotelzimmers, ein 56-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz, wurde direkt am Tatort unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Die Festnahme erfolgte widerstandslos. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde er noch heute einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Verdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Ermittlungen laufen

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm noch am Nachmittag die intensiven Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat. Weitere Informationen werden erwartet, sobald die Ermittlungen fortschreiten.