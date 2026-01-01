Newsletter
Donnerstag, Januar 1, 2026
5.4 C
London
type here...
Subscribe
Tödlicher Bergabsturz bei Oberstdorf: 60-Jähriger stirbt auf Wanderweg zur Enzianhütte
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tödlicher Bergabsturz bei Oberstdorf: 60-Jähriger stirbt auf Wanderweg zur Enzianhütte

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 1. Januar 2026 ereignete sich ein tragischer Unfall auf dem Wanderweg zwischen der Peters-Alpe und der Enzianhütte in Oberstdorf. Ein 60-jähriger deutscher Wanderer, der mit seinem Sohn unterwegs war, stürzte beim Aufstieg zur Enzianhütte ab und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der alarmierte Notarzt des Rettungshubschraubers Gallus 1 konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Rettungskräfte im Einsatz

Zusätzlich zum Rettungshubschrauber war die Bergwacht Oberstdorf mit fünf Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden sie vom Kriseninterventionsteam der Bergwacht mit zwei weiteren Kräften. Auch die Polizei Oberstdorf sowie die Alpine Einsatzgruppe der Polizei leisteten Einsatzunterstützung.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet einen Zeugen des Unfalls, der sich zur Unglückszeit auf dem Abstieg von der Enzianhütte befand, sich unter der Telefonnummer 0831/9909-0 bei der Polizei Kempten zu melden. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Alpine Einsatzgruppe der Polizei ZED Kempten.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Feuerwerksverbot: Das gilt an Silvester in Augsburg

0
Zum Jahreswechsel darf in der Augsburger Innenstadt nicht geböllert...
Vermischtes

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (30.12.2025)

0
In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die...
Polizeipräsidium Oberfranken

Tragischer Unfall überschattet ruhige Silvesternacht in Oberfranken: Polizeibeamter stirbt bei Verkehrsunfall

0
In Oberfranken verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig. Die Polizei...

Neueste Artikel