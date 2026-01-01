Tödlicher Bergabsturz bei Oberstdorf: 60-Jähriger stirbt auf Wanderweg zur Enzianhütte

Am 1. Januar 2026 ereignete sich ein tragischer Unfall auf dem Wanderweg zwischen der Peters-Alpe und der Enzianhütte in Oberstdorf. Ein 60-jähriger deutscher Wanderer, der mit seinem Sohn unterwegs war, stürzte beim Aufstieg zur Enzianhütte ab und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der alarmierte Notarzt des Rettungshubschraubers Gallus 1 konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Rettungskräfte im Einsatz

Zusätzlich zum Rettungshubschrauber war die Bergwacht Oberstdorf mit fünf Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden sie vom Kriseninterventionsteam der Bergwacht mit zwei weiteren Kräften. Auch die Polizei Oberstdorf sowie die Alpine Einsatzgruppe der Polizei leisteten Einsatzunterstützung.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet einen Zeugen des Unfalls, der sich zur Unglückszeit auf dem Abstieg von der Enzianhütte befand, sich unter der Telefonnummer 0831/9909-0 bei der Polizei Kempten zu melden. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Alpine Einsatzgruppe der Polizei ZED Kempten.