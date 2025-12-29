Tödlicher Bergunfall am Laubeneck: 14-Jähriger stürzt 150 Meter in die Tiefe

UNTERAMMERGAU (LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN) – Am Sonntagnachmittag, 28. Dezember 2025, tragischer Unfall am Laubeneck: Ein 14-jähriger Junge stirbt nach Sturz beim Bergsteigen. Der Unfall auf dem 1758 Meter hohen Gipfel ereignete sich unter widrigen winterlichen Bedingungen.

Unfallhergang am Laubeneck

Ein 14-jähriger und ein 13-jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen waren gemeinsam auf einer Bergtour von Unterammergau zum Laubeneck. Bei einem nordseitigen Aufstieg rutschte der 14-Jährige aus und stürzte über felsiges Gelände etwa 150 Höhenmeter ab. Der 13-jährige Begleiter und ein weiterer Bergsteiger, der sich am Nachbargipfel aufhielt, beobachteten den Unfall und alarmierten umgehend die Rettungskräfte.

Rasche Bergungsmaßnahmen

Die Bergwacht Unterammergau und ein Rettungshubschrauber aus Österreich wurden schnellstmöglich zur Unfallstelle dirigiert. Die Hubschrauberbesatzung lokalisierten den Verunglückten in einem Schneefeld. Leider konnte der Notarzt nur noch den Tod des 14-Jährigen feststellen.

Intensive Betreuung der Beteiligten

Mehrere Bergwachtkräfte erreichten den 13-jährigen Begleiter zu Fuß und betreuten ihn intensiv, bevor er ins Tal gebracht wurde. Der Kriseninterventionsdienst stand für die weiteren psychologischen Betreuungsmaßnahmen bereit. Zur Unterstützung der Ermittlungen und Bergung wurde ein Polizeihubschrauber sowie zwei Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe hinzugezogen.

Die Alpine Einsatzgruppe der Grenzpolizeiinspektion Murnau, unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II, führt die Ermittlungen zum Unfallhergang. Es wird vor gefährlichen, vereisten Bedingungen auf der Nordseite gewarnt. Für Bergtouren ist ein hohes Maß an Risikomanagement erforderlich.