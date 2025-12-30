Tödlicher Betriebsunfall in Reut: 61-Jähriger bei Arbeiten an Traktor eingeklemmt

Ein tragischer Unfall ereignete sich heute Vormittag im Gemeindegebiet Reut, Landkreis Rottal-Inn. Ein 61-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Unfall mit Traktor führt zu tödlichen Verletzungen

Gegen 11:00 Uhr wurden Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst nach Reut gerufen. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen möglicherweise durch seine eigenen landwirtschaftlichen Geräte. Ermittlungen deuten darauf hin, dass er bei Arbeiten an seinem Traktor von einem angebrachten Erdschild oder einer Seilwinde eingeklemmt wurde.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf Fremdbeteiligung. Das Fachkommissariat der Kripo Passau hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zum Hergang übernommen.

Betreuung der Angehörigen sichergestellt

Ein Kriseninterventionsteam wurde eingeschaltet, um die Angehörigen des Verstorbenen zu betreuen.