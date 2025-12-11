Tödlicher Frontalzusammenstoß auf B 303: Eine Frau stirbt, eine schwer verletzt

Am Mittwochabend ereignete sich auf der B 303 bei Arzberg-Ost im Landkreis Wunsiedel ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen, dabei starb eine Frau, eine weitere wurde schwer verletzt. Die Bundesstraße blieb mehrere Stunden gesperrt, während Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste im Einsatz waren.

Frontalzusammenstoß durch Überholmanöver

Ermittlungen zufolge war eine 51-jährige Frau aus dem Landkreis Bayreuth auf der B 303 in Richtung Marktredwitz unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 20-jährige Fahrerin in Gegenrichtung. Die 51-Jährige versuchte, einen Lkw zu überholen und übersah das entgegenkommende Fahrzeug, was zu einem Frontalzusammenstoß führte.

Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten

Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall schwer beschädigt, und die Fahrerinnen erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Kliniken gebracht. Die 51-Jährige verstarb dort an ihren Verletzungen. Die B 303 musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden. Die Polizei Marktredwitz führt die Ermittlungen zum Unfallhergang.