Tödlicher Frontalzusammenstoß auf B12: 100 Rettungskräfte im Einsatz bei schwerem Unfall bei Ering

Ering, Landkreis Rottal-Inn – Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B12 endete am Mittwochnachmittag (10.12.2025) für einen Insassen tödlich. Der Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw führte zu einem massiven Rettungseinsatz mit knapp 100 beteiligten Kräften.

Unfallhergang: Frontalzusammenstoß auf der B12

Gegen 15.00 Uhr kam es zum Unfall nahe dem Ende der Autobahn BAB A94. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich ein Lkw mit österreichischer Zulassung auf dem Weg in Richtung München, während in der Gegenrichtung eine Fahrzeugkolonne aus zwei Pkw und einem weiteren Lkw in Richtung Passau unterwegs war. Ein Pkw aus dieser Kolonne geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Lkw.

Tödliche Verletzungen und schwerer Sachschaden

Eine bislang unbekannte Person erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der österreichische Lkw prallte anschließend in einen zweiten Pkw. Dessen Fahrer, ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis Passau, wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Die Rettungskräfte benötigten über eine Stunde, um ihn aus dem Fahrzeug zu befreien. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen übersteigt 100.000 Euro.

Straßensperrungen und großangelegter Rettungseinsatz

Die B12 war aufgrund des Unfalls mehrere Stunden gesperrt. Eine weiträumige Verkehrsableitung wurde eingerichtet. Am Rettungseinsatz waren rund 70 Feuerwehrleute der umliegenden Gemeinden beteiligt. Alle nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallursachenklärung wurde ein Gutachter hinzugezogen.