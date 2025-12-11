Newsletter
Donnerstag, Dezember 11, 2025
8.6 C
London
type here...
Subscribe
Tödlicher Frontalzusammenstoß auf B12: 100 Rettungskräfte im Einsatz bei schwerem Unfall bei Ering
Polizeipräsidium Niederbayern
1 Min.Lesezeit

Tödlicher Frontalzusammenstoß auf B12: 100 Rettungskräfte im Einsatz bei schwerem Unfall bei Ering

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ering, Landkreis Rottal-Inn – Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B12 endete am Mittwochnachmittag (10.12.2025) für einen Insassen tödlich. Der Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw führte zu einem massiven Rettungseinsatz mit knapp 100 beteiligten Kräften.

Unfallhergang: Frontalzusammenstoß auf der B12

Gegen 15.00 Uhr kam es zum Unfall nahe dem Ende der Autobahn BAB A94. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich ein Lkw mit österreichischer Zulassung auf dem Weg in Richtung München, während in der Gegenrichtung eine Fahrzeugkolonne aus zwei Pkw und einem weiteren Lkw in Richtung Passau unterwegs war. Ein Pkw aus dieser Kolonne geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Lkw.

Tödliche Verletzungen und schwerer Sachschaden

Eine bislang unbekannte Person erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der österreichische Lkw prallte anschließend in einen zweiten Pkw. Dessen Fahrer, ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis Passau, wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Die Rettungskräfte benötigten über eine Stunde, um ihn aus dem Fahrzeug zu befreien. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen übersteigt 100.000 Euro.

Straßensperrungen und großangelegter Rettungseinsatz

Die B12 war aufgrund des Unfalls mehrere Stunden gesperrt. Eine weiträumige Verkehrsableitung wurde eingerichtet. Am Rettungseinsatz waren rund 70 Feuerwehrleute der umliegenden Gemeinden beteiligt. Alle nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallursachenklärung wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

0
Update https://presse-augsburg.de/a8-chaos-bei-augsburg-sattelzug-mit-milch-und-kaesewaren-kippt-um-vollsperrung-bis-in-die-nacht/1078586/     Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen der...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Bayerisches Landeskriminalamt

Bayerische Polizei verhaftet Kokainhändler in München: 4,5 kg Drogen und Luxusgüter sichergestellt

0
München - Am 2. Dezember 2025 verhafteten Rauschgiftfahnder des...

Neueste Artikel