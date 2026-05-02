Tödlicher Frontalzusammenstoß auf der B12 bei Wildpoldsried: Ein Toter, mehrere Verletzte, Fahrbahn stundenlang gesperrt
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
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Tödlicher Frontalzusammenstoß auf der B12 bei Wildpoldsried: Ein Toter, mehrere Verletzte, Fahrbahn stundenlang gesperrt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 2. Mai 2026 ereignete sich auf der B12 nahe der Anschlussstelle Wildpoldsried ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch ums Leben kam und mehrere verletzt wurden.

Unfallhergang und Beteiligte

Laut Polizeibericht geriet eine 48-jährige Fahrerin eines Mercedes gegen 14:15 Uhr aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie frontal mit einem Audi, der von einem 38-jährigen Mann gesteuert wurde. Im Anschluss geriet der Mercedes ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW, der von einer 54-jährigen Frau gefahren wurde.

Verletzungen und Rettungseinsatz

Der Fahrer des Audi wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die unfallverursachende Fahrerin schwebt in Lebensgefahr und wurde zusammen mit zwei leicht verletzten Insassen des VW in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge erlitten erhebliche Schäden.

Straßensperrung und Ermittlungen

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Feuerwehr- und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Zwei Rettungshubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber unterstützten die Rettungsmaßnahmen. Die B12 war in Folge des Unfalls für etwa fünf Stunden gesperrt, wobei eine großräumige Umleitung von der Feuerwehr und der Straßenmeisterei Kempten eingerichtet wurde.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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