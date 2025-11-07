Newsletter
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tödlicher Frontalzusammenstoß auf der B388 bei Gangkofen: Autofahrerin stirbt, Lkw-Fahrer verletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

GANGKOFEN, LKR. ROTTAL-INN. Am Donnerstag, den 06.11.2025, ereignete sich gegen 16:40 Uhr ein schwerer Frontalzusammenstoß auf der B388. Die Strecke bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Lkw

Eine 57-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Landshut war mit ihrem Pkw von Eggenfelden in Richtung Vilsbiburg unterwegs, während ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Dingolfing-Landau die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierten die Fahrzeuge auf Höhe Gangkofen/Irlach frontal miteinander.

Opfer und Einsatzkräfte

Die Autofahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur durch den Einsatz der Feuerwehr befreit werden. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der auf etwa 70.000 Euro geschätzt wird.

Ermittlungen und Verkehrslage

Die Staatsanwaltschaft Landshut hat einen Gutachter zur Unfallstelle beordert, um die Unfallursache zu klären. Die B388 bleibt vorerst in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet, und die Feuerwehren aus Panzing, Gangkofen, Malling und Massing sind im Einsatz.

Veröffentlicht: 06.11.2025, 19.45 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

