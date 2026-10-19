Tödlicher Lkw-Unfall bei Köttweinsdorf: Beifahrer stirbt

Bei einem Unfall in einem Waldstück westlich von Köttweinsdorf ist am Montagmorgen ein 59-jähriger Beifahrer gestorben. Der 50-jährige Fahrer des Iveco-Lkw erlitt schwere Verletzungen.

Lastwagen stürzt 20 Meter den Hang hinunter

Gegen 9.30 Uhr ging die Meldung über einen umgekippten Lastwagen bei der Polizei ein. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Lkw auf einem Waldweg zu einer Arbeitsstelle im Wald unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte das Fahrzeug seitlich weg, stürzte etwa 20 Meter einen Hang hinunter und blieb auf dem Dach liegen.

Im Führerhaus befanden sich zwei Männer. Der 59-jährige Beifahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 50-jährige Fahrer kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Beamte der Polizeiinspektion Pegnitz nahmen den Unfall auf und wurden dabei von Einsatzkräften umliegender Feuerwehren sowie der Bergwacht unterstützt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth war zudem ein Unfallsachverständiger vor Ort.

Die Bergung des Lastwagens wird von einem Abschleppunternehmen vorbereitet und soll voraussichtlich bis Dienstag dauern. Es entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro. Bei dem Unfall liefen mehrere hundert Liter Diesel aus dem Fahrzeug aus. Das Wasserwirtschaftsamt prüft weitere Maßnahmen.

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