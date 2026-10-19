Tödlicher Lkw-Unfall bei Köttweinsdorf: Beifahrer stirbt

Ein Lkw ist am Montagmorgen in einem Waldstück westlich von Köttweinsdorf einen Hang hinuntergestürzt. Der 59-jährige Beifahrer starb, der 50-jährige Fahrer wurde schwer verletzt.

Der Lastwagen der Marke Iveco war gegen 9.30 Uhr auf einem Waldweg zu einer Arbeitsstelle im Wald unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte das Fahrzeug seitlich weg und stürzte etwa 20 Meter den Hang hinunter. Dort blieb es auf dem Dach liegen.

Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Beifahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Polizei untersucht Unfallhergang

Beamte der Polizeiinspektion Pegnitz nahmen den Unfall auf und wurden dabei von Einsatzkräften umliegender Feuerwehren sowie der Bergwacht unterstützt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth unterstützte außerdem ein Unfallsachverständiger die Ermittlungen.

Die Bergung des Lastwagens wird von einem Abschleppunternehmen vorbereitet und wird voraussichtlich bis Dienstag dauern. Der Sachschaden beträgt rund 80.000 Euro. Aus dem Fahrzeug liefen mehrere hundert Liter Diesel aus. Das Wasserwirtschaftsamt prüft weitere Maßnahmen.

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